„Potscherter“ Start, meisterlicher Abschluss

Vor sieben Jahren hatten sich zwei Abteilungen der Wiener Linien, der Funkwagendienst und die Betriebsinspektion, eine Juxpartie auf dem Eis geliefert. „Im Laufe der Zeit wurde der Wunsch, einen professionellen Eishockeybetrieb aufzuziehen immer größer“, erinnerte sich Emanuel Schadauer. Der EV Vienna Icelines wurde gegründet. Schadauer übernahm den Obmannposten.

Der Verein nahm schließlich in einer privat geführten Hobbyliga, die seit ein paar Jahren als verbandsunabhängigen Liga, kurz „VEW“, bekannt ist, in Wien teil. In der Saison 2021/22 wurde die Division III gewonnen und ein Jahr später schafften die Wiener Linien den Aufstieg in die Divison A.

Turnier in Bruck Eishalle „Leithana“

Der Verein verfügt über eine Vielzahl von Spielern aus dem Bezirk Bruck. Kevin Brych aus Prellenkirchen ist der Kapitän. Ein Topspieler ist mittlerweile auch Christoph Pernes aus Himberg. „Er hat vor drei Jahren angefangen und war damals richtig potschert. Heute ist er ein Schlüsselspieler“, spricht der Obmann die tolle Entwicklung des Spielers an. Schadauer selbst ist Wienerherberger. Weitere wichtige Spieler aus Bruck sind Dominik Pleskot (Mannswörth) sowie Christoph Herl und Michael Grohs (beide aus Petronell). Insgesamt verfügt der Klub über rund 30 Mitglieder. Die Trainingseinheiten sind zwei Mal wöchentlich, in Wien und in Bruck, angesetzt.

Erfolgreiche Jahre. Die Spieler des Wiener Linien-Vereins, hier im Bild Christoph Herl aus Petronell, hatten zwei Mal hintereinander den Meistertitel gefeiert und fordern nun die besten VEW-Teams heraus. Foto: Schadauer

„Ich bin angenehm überrascht, dass sich der Verein so lange gehalten hat“, ist Schadauer über den Zuspruch erfreut. „Jeder, der halbwegs gut am Eis stehen kann, ist bei uns herzlich willkommen.“

Am 13. August lädt der Verein erstmals zu einem Turnier nach Bruck ein. Ab 10 Uhr werden sich die Wiener Linien mit den Eisenstadt Raptors, den Bären Brüder und den Vienna Wolves messen.