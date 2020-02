Neutrale Eishockeyfans müssen sich bei einem Duell mit Tulln auf eine sehr einseitige Partie einstellen. Spielen die „Hummeln“ in Bestbesetzung, dann stellt sich nur mehr die Frage: Wie hoch fällt der Sieg für die Tullner dieses Mal aus.

Wie schon im Grunddurchgang und in den bisherigen Playoff-Partien hatte das Team von Patrick Privovznik alles im Griff und den Eisbären die zweite Abfuhr in einer Woche erteilt.

Dieses Mal hatten die Trautmannsdorfer mit 4:17 das Nachsehen. „Ein Tor weniger zu erhalten, war in der Schlussphase auch unser Ziel“, nimmt Eisbären-Coach Thomas Kremser die Niederlage gelassen. „Die haben Spieler in ihren Reihen, die eine Akademie bei Red Bull genossen haben“, spricht Kremser unter anderem die Qualität von Stephan Fellinger an.

Dementsprechend hart war der Arbeitstag von Goalie Alfred Putz, der im Rückspiel seine Chance bekam. „Er ist insgesamt 60 Mal beschossen worden“, schildert der Obmann. Dieser lobte auch die Leistung von Johann Salawetz. „Er hat gekämpft und gestochert, um das 18. Gegentor zu verhindern.“

Der Klubchef spricht trotz der zwei hohen Niederlagen von einer tollen Saison. „Wir haben das Maximum erreicht. Auch mit einem kompletten Kader ist die Chance gegen Tulln gering. Daher haben wir in der Kantine auch unseren zweiten Platz gefeiert.“ In wenigen Wochen ist eine kleine Teamfeier geplant, im Mai bastelt der Verein an einem größeren Fest, zusammen mit den Fans.