Nur ein Sieg in den letzten vier entscheidenden Spielen gegen die Schremser Beers und die Piratas del Caribe waren für die Blue Bats zu wenig. Die Playoffs konnten nicht erreicht werden, im Gegenteil, die Schwechater belegen eine Runde vor Schluss sogar den letzten Platz in der Regionalliga Ost.

Dabei fehlte wieder der Import-Trainer Lorenzo Bernardez. Dieser musste vor wenigen Wochen aufgrund eines abgelaufenen Visums in die Vereinigten Staaten zurückkehren (NÖN berichtete). Mittlerweile bestätigt der Klubobmann Phil Weller: „Er darf in den nächsten drei Monaten nicht mehr nach Europa zurückkehren. In Zukunft müssen wir bei derartigen Verpflichtungen aufpassen.“

Die Blue Bats können nun nur mehr mit Erfolgen in der letzten Runde, bei den Vienna Mets am Samstag, die rote Laterne abgeben. „Wir spielten unter den Erwartungen“, muss Weller das verpasste Final Four zur Kenntnis nehmen. Mit verstärkter Nachwuchsarbeit soll der Klub künftig wieder eine Rolle im Titelkampf spielen. „Wir investieren zur Zeit mehr in die Jugend als andere Vereine. Das wird sich einmal auszahlen“, ist sich der Obmann sicher.

Ein Nachwuchsspieler, Niklas Dirry, wird im nächsten Jahr 15 Jahre alt und soll in die Kampfmannschaft stoßen. Außerdem waren mit Felix Stephan und Nicolas Niederl zwei U13-Spieler beim europäischen Qualifikationsturnier für die sogenannte „Little League“ in den USA im Einsatz. Mit einer Niederlage gegen Spanien schrammte das Jugendnationalteam aber hauchdünn an der erfolgreichen Quali vorbei: Platz drei.

Enttäuschend verlief das U23-Qualifikationsturnier für die EM 2019. Im Kader war auch Severin Schütz, der Leihspieler der Blue Bats Schwechat, der derzeit bei den Vienna Wanderers in der obersten Spielklasse im Einsatz ist. Nach einer überraschenden Auftaktniederlage gegen die Schweiz folgte zwar ein Sieg gegen den späteren Sieger Ukraine. Nach zwei weiteren Niederlagen war der Aufstieg in den A-Pool aber bereits abgehakt. „Wir sind mit großen Erwartungen in das Turnier gegangen, aber in einigen Partien waren wir zu leichtsinnig“, so Schütz.