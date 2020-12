Am Kirtag oder in Gasthäusern war Norbert Heuber schon in seiner Kindheit immer anzutreffen. Der Grund: Flipperautomaten! Die blinkenden und schrillenden Metallkisten auf vier Beinen hatten es dem ehemaligen SP-Gemeinderat aus Enzersdorf angetan. In seinem Heimatort, aber auch in Kleinneusiedl und Fischamend kannte er jeden Spielautomaten. „So bin ich dann reingestolpert“, erinnert sich der 53-Jährige, wie er in die „Szene rutschte“.

Ab dem Jahr 2005 erlebte der Sport einen Auftrieb. Flipperautomaten werden aber seither zu übertriebenen Preisen ins Netz gestellt. Eine Entwicklung, die Heuber nicht gutheißt. Viel mehr schätzt er die Besuche der Flipper-Events in Amerika. Eine Reise, die er immer wieder einmal unternimmt.

Drei Mal nahm der Enzersdorfer „Flipperkönig“ schon an der Europameisterschaft teil. Deutschland, Schweden und zuletzt Schweiz (2010) waren seine Stationen. Eine Anmeldung genügte. „Qualifikation gab es keine.“ Warum „flippern“ als Sport seine Berechtigung hat? „Weil Geschicklichkeit und eine gute Augen-Hand-Koordination nötig ist. Zudem braucht man eine extrem gute Konzentrationsfähigkeit. Manchmal kann ein Spiel über eine Stunde dauern.“

Bei internationalen Großevents spielen meist 100 Spieler auf 20 Maschinen. Jene Teilnehmer mit dem besten Punktedurchschnitt kommen eine Runde weiter. „Ich war immer unter ferner liefen“, war Heuber froh, dabei gewesen zu sein. Heute gehört er dem Klub „Union Flipper SV Austria“ an und spielt in der Klasse Wien Süd. Meisterschaften werden aber mittlerweile in ganz Österreich ausgetragen. Seine Leidenschaft wirkte sich auch auf seine Flippersammlung aus: Ein Dutzend solcher Geräte steht im Haus in seinem „Gameroom“ oder in einem Lager. „Der älteste ist aus dem Jahr 1934“, ist die Begeisterung bei Heuber groß.