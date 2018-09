„Ich habe noch nie so steile Anstiege erlebt wie hier“, kämpft sich Michael Strasser zurzeit durch die Gebirgspässe in Südamerika. Nach dem Flug über das Regenwaldgebiet in Mittelamerika, hat er nun bereits Kolumbien hinter sich gebracht. Ecuador lautet der momentane Aufenthaltsort.

Neun Tage hat der 35-Jährige bereits Vorsprung auf den aktuellen Rekord des Schotten Dean Stott. Für den Nordkontinent benötige Strasser 43 Tage, sein Konkurrent 52. Dieser Vorsprung tut Strasser richtig gut, denn die bevorstehenden Etappen haben es in sich. Das Anden-Gebirge, die höchste und längste Gebirgskette der Welt, wird den Extremsportler längere Zeit beschäftigen. Bis zu 4000 Höhenmeter müssen Tag für Tag zurückgelegt werden. „Das geht auf die Substanz“, hofft Strasser vor allem bei den Bergabfahrten auf gutes Wetter, um ordentlich in die Pedale steigen zu können.

| NOEN

Nicht nur Strasser zieht bei seinen Fahrten durch Südamerika die Blicke auf sich, sondern auch die beiden Begleitautos. „Die Einheimischen und Touristen fragen ihn immer, woher die Kennzeichen stammen, da beide Autos mit dem W für Wien unterwegs sind“, berichtet Pressesprecher Christoph Schnitter.