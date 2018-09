Sitzend lässt Michael Strasser vor einem Grenzübergang seiner Wut freien Lauf – so ist der Trautmannsdorfer Weltrekordler in Videos zu sehen, mit der er seine Fans auf dem Laufenden hält.

Die in Amerika oft mit hohem Aufwand verbundenen Durchquerungen von einem Staat zum anderen kosten dem 35-Jährigen Nerven. Mittlerweile hat das Team aber die nötige Routine und so konnten die Strecken in Guatemala, Honduras, Nicaragua und Costa Rica erfolgreich bewältigt werden.

Sie spendet ihm Kraft: Strassers Freundin Kerstin Quirchmayr. | Samuel Renner

In Panama angekommen wurde dann kein Grenzübergang Richtung Südamerika angepeilt, sondern der Flughafen in Panama City. Weshalb? Ein Regenwald samt Ureinwohner gilt in dieser Region als unüberwindbare Barriere. Ein bestätigter Weltrekord schreibt daher eine Weiterfahrt in Cartagena vor, der Hafenstadt an der Karibikküste Kolumbiens.

Mittlerweile hat Strasser über 12.000km zurückgelegt – etwa mehr als die Hälfte der Strecke. „Zehntausende Höhenmeter liegen aber noch vor mir“, kämpft der Trautmannsdorfer jeden Tag mit sich selbst. Noch siegt die Willenskraft über die körperlichen Beschwerden.