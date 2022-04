Defense rackerte, Bernhard Ruscher punktete

Werbung

Ein weiterer Sieg für die Carnuntum Legionaries und ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher: Der Klub aus Fischamend feierte am Sportplatz in Schwadorf vor knapp 200 Zuschauern einen Auftaktsieg in der Division II.

Im dichten Eisregen führte eine starke Leistung der Defense und zwei Touchdowns vom NÖN-Sportler des Jahres, Bernhard Ruscher, zum knappen 14:7-Erfolg über das burgenländische Team „Pannonia Eagles“.

Über 140 Yards Laufleistung und zwei Touchdowns, die den Unterschied ausmachten – Ruscher fing dort an, wo er letzte Saison aufhörte. Erfolgreich war er im ersten und dritten Viertel. In beiden Fällen wurde er von Quarterback Clemens Bauer geschickt.

Die Defense machte den Unterschied aus

Den Unterschied machte allerdings die Defense von Trainer Chris Suchl aus. Interception, Fumble, fünf Turnovers und unglaubliche sieben Sacks – die Statistik der Legionaries-Verteidigung konnte sich sehen lassen.

„Bei einem derart schlechten Wetter kommt es dann auf Kleinigkeiten an“, berichtete Offense-Cheftrainer Alexander Zotter von den Problemen bei der Ballübergabe aufgrund der nassen Verhältnisse. An Spieler und Schiedsrichter mussten Handtücher verteilt werden. „Die Offense hat es oft mit Runs durch die Mitte versucht. Am Ende hatten wir mehr Glück.“