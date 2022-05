Eine Saison ohne Druck für die Legionaries

Werbung

Sie wollten nach dem Finaleinzug in der Division III im Vorjahr im nächsten Anlauf gleich wieder in das Endspiel vorrücken. Der Start in der Division II war vielversprechend, aber mit den zwei Schlappen bei den Blue Hawks Asperhofen und den Warlords aus Wien, wurden die Saisonziele der Carnuntum Legionaries neu definiert.

„Wir haben den Spielern den Leistungsdruck genommen“, erklärt Headcoach Alexander Zotter. Nun soll wieder der Spaß im Vordergrund stehen. Am Samstag erwartet sich der Trainer dennoch einen Sieg. Zu Gast sind nämlich die bisher sieglosen Weinviertel Spartans.

Die letzten beiden Partien lassen trotz der Niederlagen hoffen. „Die Blue Hawks hatten mit vier Big Plays alles klar gemacht, obwohl wir in der Offense mehr Yards gemacht haben, als sie. In Wien war es ein Spiel auf Augenhöhe“, meint Zotter.

Ein paar Legionaries werden aber am Samstag nicht dabei sein, denn nach der Partie bei den Warlords waren gleich sechs von ihnen verletzt.