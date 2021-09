109 Wochen dauerte der Entzug, 109 Wochen hatten die Legionaries kein Spiel mehr in den Beinen. Am Wochenende war es dann soweit - die vierte „Antique Bowl“ zwischen den Carnuntum Legionaries und den Weinviertel Spartans ging über die Bühne. In der neuen Heimat der Legionäre, am Schwadorfer Fußballplatz, fanden sich über 300 zahlende Besucher ein.

Die beiden Klubs verbindet eine enge Freundschaft, unter anderem auch deshalb, weil sie zur selben Zeit gegründet wurden. Zum Saisonauftakt in der Division 3 hatten aber beide Teams nur ein Ziel: den Gegner in die Knie zu zwingen.

Angeführt von Wide Receiver Bernhard Ruscher aus Bruck, der zwei Touchdowns beisteuerte, hatten die Legionaries die anfängliche Nervosität schnell abgelegt und früh den Weg in die Endzone gefunden.

Gedenkminute für „Avocado“

Zwischendurch hatten die Carnuntum-Spieler ein Trikot mit der Nummer 78 auf dem Feld platziert, um eine Gedenkminute für den heuer verstorbenen Mitspieler Lukas Hildebrand einzuleiten. „Die Familie war mit insgesamt 13 Angehörigen von Oberösterreich angereist. Beim Applaus waren sie alle sehr ergriffen. Es war auch für die Zuschauer ein Gänsehautmoment“, fühlte auch Obmann und Spieler Stefan Stieger mit der Familie mit.

Als Zeichen des Mitgefühls liefen die Carnuntum-Spieler mit einem Gedenkpickerl am Helm auf. Dieses zeigt eine aufgeschnitte Avocadofigur und weist auf seinen Spitznamen „Avocado“ hin. „Er hatte sich tatsächlich einmal beim Avocado schneiden verletzt“, verriet Stieger, wie Hildebrand zu seinem Spitznamen kam.

Seine Spielerkollegen machten nach dieser kurzen Unterbrechung munter weiter und fuhren am Ende einen souveränen 48:0-Erfolg ein. Vier Touchdowns lieferte die Offensive, drei die Defensive, wobei Stieger eine Interception (Abfangen eines gegnerischen Passes) gelang. „Wir haben jetzt einmal unseren Rost abgeschüttelt, wollen aber den Aufstieg in die zweite Division schaffen. In den nächsten beiden Runden wird der Sieg aber über den Kampf entschieden“, spricht Stieger die beiden Auswärtsduelle bei den Styrian Reavers (Leibnitz) und den Asperhofen Blue Hawks an.