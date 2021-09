„Einzigartig“, beschreibt Cheftrainer Andreas Winter das Gefühl, nach vier Spieltagen und eben so vielen Siegen in der Tabelle der Conference A ganz oben zu stehen.

Stets gut vorbereitet. Cheftrainer Andreas Winter hat für jeden Gegner einen Plan in der Tasche. Maximilian Kamenik

Warum es für die Carnuntum Legionaries in der Division II so gut klappt? „Das kann man mit einem Wort zusammenfassen: Familie“, lacht der Coach. Für Winter ist der unermüdliche Einsatz aller Klubmitglieder und Spieler, auch zu Zeiten von Corona, der Grund für den derzeitigen Erfolgslauf in der Conference A.

Dass jeder Spieler stets alles gibt zeigt das letzte Ligaspiel in Schwadorf gegen die Blue Hawks aus Asperhofen.

Auch die Ausfälle waren kein Hindernis

Trotz der sieben Ausfälle, darunter Steve Berger und Wolfgang Moser, hatten die Carnuntum Legionaries alles unter Kontrolle. Die Ersatzspieler, viele davon Rookies, erledigten ihren Job mit Bravour.

„Sie haben Charakter und haben die Partie trocken runtergespielt.“ Das Spiel wurde mit 28:7 gewonnen.

Die Fischamender sind auf dem besten Weg, die Conference A als Tabellenerster abzuschließen. In den Playoffs würden voraussichtlich die Gmunden Rams sowie der aktuelle Tabellenführer der Conference B, die Gladiators aus Ried, warten. „Wir fürchten uns nicht. Wir wollen das Finale erreichen und die Medaille holen“, gibt der Cheftrainer eine klare Richtung vor.