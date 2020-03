Heuer starten die Legionaries erstmals in der Division III. Mehrere Klubauflösungen im Vorjahr machten den Weg für den „unsportlichen“ Aufstieg frei. Die Fischamender sind bereits mit vollem Eifer bei der Sache. „Die Trainingsbeteiligung ist enorm“, spricht Trainer Alexander Zotter von einem Team, das gereift ist.

Ein Karriereende trifft den Klub dennoch hart. Stefan Taferner muss aufhören. Der langjährige Quarterback muss sich einer Knieoperation unterziehen. Eine Rückkehr wird ausgeschlossen.

An seine Stelle tritt Clemens Bauer, der im Vorjahr von den Wiener „Dragons“ zu den Legionaries gewechselt ist. „Im Hintergrund bauen wir aber gerade einen jungen Neuling zum Quarterback auf“, verrät Obmann Andreas Rohringer. Es handelt sich dabei um den 18-jährigen Tobias Stöger, der zuletzt jahrelang als Goalie im Parndorfer Nachwuchs kickte und nun eine neue Leidenschaft entdeckte. „Er hat es probiert und sich sofort in den Sport verliebt“, berichtet Rohringer.

Fischamend kooperiert mit den „Rhinos“

Ein weiterer Neuzugang ist Stefan Hirschbeck. Es spielte zuletzt bei den Mödling Rangers und wird in Fischamend als Cornerback eingesetzt.

Im Nachwuchs hat sich die Klubführung für eine Kooperation mit den Upper Styrian Rhinos entschieden. In der U15 und der U18 ist so eine Spielgemeinschaft für Tackle-Football zustande gekommen. Mit regelmäßigen Treffen in der Steiermark und in Fischamend soll das Teamgefüge gestärkt werden. „Die Trainer haben ein eigenes Trainings- und Spielprogramm erstellt“, so Rohringer.