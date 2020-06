Coach Alexander Zotter musste aus privaten und zeitlichen Gründen sein Amt als Headcoach der Carnuntum Legionaries zurücklegen. Via Zoom-Meeting wurde sein Amt an Daniel Koller und Andreas Winter übergeben.

Das neue Headcoach-Duo, welches vor über zwei Jahren zu den Legionaries kam, kann Einiges an Know How aus mehrjähriger Football-Erfahrung am Feld mitbringen. Bei den Legionaries arbeiteten die beiden zuletzt als Dline und Oline Coach (Winter) und als Defense Coordinator (Koller).

Für die Herbstsaison sind schon einige Planungen mit anderen Teams für mögliche Freundschaftsspiele getroffen, da man sich bei den Legionaries entschied, nicht an einer möglichen Herbstmeisterschaft teilzunehmen.