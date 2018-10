Eine großartige Bilanz für die Foxes! Am Wochenende feierten die Herren und die Jugend sieben Siege in sieben Ligapartien. Der Nachwuchs machte den Anfang – von der U12 bis zur U16 waren alle siegreich.

Am späteren Sonntagnachmittag machte die Jugend Platz für die Kampfmannschaft, die nach der Auftaktniederlage in Gmünd gegen Wiener Neustadt die ersten Punkte in der Landesliga einfahren wollte, die ja bekanntlich wieder mit der 1. Klasse fusionierte.

Das Team von Otto Heissenberger wusste, dass für einen Erfolg gegen den aktuellen Vizelandesmeister eine außerordentlich gute Leistung nötig war. In den ersten Minuten gingen auf beiden Seiten viele Würfe daneben, erst Mitte des ersten Viertels liefen die Spielzüge flüssiger ab. Die Stärke der Gäste waren die Würfe aus der größeren Distanz – in den ersten drei Vierteln landeten die Wiener Neustädter jeweils vier Dreier. Letzteres brachte sogar den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Nach einer Auszeit der Brucker gelang den Hausherren ein 13:0-Run. Dann legte Tobias Hofstetter mit acht Punkten, davon zwei Dreier, nach. Am Ende war der 85:72-Erfolg perfekt.