„Unsere Schule steht im Bundesfinale!“, diese Nachricht machte im BG/BRG Schwechat in allen Klassen die Runde und so drückten Schüler und Lehrer ihrem Team beim Bundesfinale in Vorarlberg die Daumen.

In der Sporthalle Bregenz-Schendlingen wurde an drei Tagen der neue Titelträger des Sparkasse-Errea-Futsalcup (U13) ermittelt. Die Schwechater, beeindruckt von der tollen Stimmung in der Halle, starteten nervös in die erste Partie in der Gruppe B gegen Klagenfurt, setzten sich aber mit 1:0 durch. Ab diesem Zeitpunkt hatte das Team von Robin Ursprunger und Florian Kremser Lust auf mehr. Es folgten ein 5:1-Kantersieg über Eisenstadt und ein 4:0 über Wörgl.

Im letzten Gruppenspiel gegen Hausherr PG Mehrerau setzten sich die Vorarlberger dank eines effizienten Konterspiels mit 3:1 durch. Die Schwechater standen aber bereits vor dem Duell als Halbfinalist fest.

"Spiel konnte in der Aula übertragen werden"

Im Spiel um den Einzug in das Finale trennte sich das BG/BRG gegen Kapfenberg mit 0:0. Im Sechsmeterschießen landete der fünfte und entscheidende Versuch nicht im Netz und Schwechat unterlag mit 4:5. Nun waren einige Spieler den Tränen nahe, aber am letzten Turniertag waren sie im Duell um Rang drei wieder voll konzentriert. „In der Aula konnte dieses Spiel dank der Mithilfe von Lehrer Christoph Thaller live übertragen werden. Es fand während der großen Pause statt, daher waren einige Schüler und Lehrer live dabei“, schildert Betreuer Florian Kremser.

Erneut war PG Mehrerau der Gegner. Diesmal setzten sich die Gäste mit Goalgetter Filip Lukic nach 0:1-Rückstand mit 3:1 durch. „Ein Riesenerfolg“, jubelte Kremser. „Die ersten vier Mannschaften des Cups waren ebenbürtig, wir hätten auch ganz oben stehen können.“

Im Endspiel setzte sich Kapfenberg gegen die NSMS 10 Wendstattgasse aus Wien mit 2:1 durch.