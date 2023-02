Neue Bestmarken für SVS-Athleten

Werbung

Schwechat stellte bei den ASKÖ-Landesmeisterschaften das größte Kontingent. Acht der 23 Teilnehmer in Traiskirchen trugen blaue Dressen. Oft duellierten sich die SVS-Athleten nur mit einem oder zwei Kontrahenten.

Drei von ihnen hatten sich entweder im Reißen oder im Stoßen verbessert. Annika Cervinka hatte sich in der Gewichtsklasse bis 59kg im Stoßen auf 53kg gesteigert. 46kg waren es im Stoßen. Gold gab es dafür in der allgemeinen Klasse sowie in der U23 der Frauen.

Braustädter freuten sich über tolle Ergebnisse

In beiden Disziplinen hatten Thomas Wienzl und Christoph Najemnik neue Bestleistungen aufgestellt. Wienzl (bis 81kg) kam auf 52kg im Reißen und 70kg im Stoßen und landete in der allgemeinen Klasse auf Platz zwei. Der Sieg ging an den Klubobmann Matthias Najemnik, der mit 83kg und 100kg den Titel in die Braustadt holte. Sein Sohn Christoph brachte es auf 110kg und 130kg. Er verpasste trotz seiner neuen persönlichen Bestmarken um nur 3kg den Landesmeistertitel in der Gewichtsklasse bis 89kg.

Der jüngste SVS-Stemmer, Tiago Koller, packte im Reißen 31kg und im Stoßen 38kg. „Im letzten Versuch ist er an den 41kg knapp gescheitert“, schilderte der Klubobmann.