Schwechater starten mit Heimsieg

Zum Auftakt in der vierten Leistungsstufe der Teamliga Niederösterreich/Wien kam es zum Duell zwischen Schwechat und Traiskirchen. Beiden Mannschaften hatten Ausfälle zu beklagen, dazu zählte auch der beste Heber des SVS-Klubs, Christoph Najemnik.

Erfreulich war der Auftritt der jungen Nachwuchsathletin Annika Cervinka, die ihre bisherigen Bestleistungen bei ihrer ersten Meisterschaftsteilname wieder steigern konnte. 35kg packte sie im Reißen und 41kg im Stoßen.

Starke Ergebnisse lieferten Klubobmann Matthias Najemnik und Thomas Fischer ab. Najemnik kam auf 83kg im Reißen und 96kg im Stoßen, Fischer auf 78kg und 97kg. Die fünf Braustädter setzten sich am Ende mit 2:1 durch. In der zweiten Runde am 30. April trifft Schwechat auswärts auf Nord Wien. Die Wiener hatten ihren Auftaktwettkampf bei Feldkirchen mit 0:2 verloren.