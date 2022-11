Schwechats Stemmer holten sich den Meistertitel

Werbung

„Bundesliga, wir kommen!“ stand auf den Meister-Shirts der Schwechater Gewichtheber, die auf diese Weise scherzhaft ihren Titelgewinn in der untersten Klasse der gemischten Teamliga NÖ/Wien feierten.

Das SVS-Team gingen in allen sechs Runden als Sieger hervor. Im letzten Wettkampf hatten sich die Braustädter mit einem 2:1-Erfolg über Nord Wien durchgesetzt.

Viele Jahre musste die SVS-Truppe auf diesen Moment warten. Einen großen Anteil am Meistertitel hatten Annika Cervinka und Christoph Najemnik. „Christoph ist unser stärkste Athlet, der konstant Leistung erbrachte und Annika, die seit zwei Jahren ein fixer Bestandteil der Mannschaft ist, hat über die gesamte Saison überzeugt. Als Frau ist sie zudem für den Verein Goldes wert“, berichtet SVS-Schriftführer Thomas Fischer, dass der Verband die Teilnahme von weiblichen Athleten fördert. Das bringt dem Klub auch mehr Sinclair-Punkte ein.

„Wir hatten aber auch das Glück des Tüchtigen, da bei vier Wettkämpfen der Gegner aufgrund von Corona-Ausfällen dezimiert war“, schildert Fischer. Die Schwechater verzeichneten in zwei Runden ebenfalls Ausfälle aufgrund Covid-Erkrankungen.

Der Gewinn der Meisterschaft ist allerdings nicht automatisch mit dem Aufstieg in die nächste Leistungsgruppe verbunden. Je nachdem, welche Athleten in der nächsten Saison angemeldet werden, müssen die Punktedurchschnitte ermittelt werden. Erst dann erfolgt die neue Klasseneinteilung. Die Wettkampfsaison ist heuer noch nicht vorbei. Einige SVS-Mitglieder werden noch bei der NÖ-Landesmeisterschaft in Schrems am Start sein.