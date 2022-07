Sportgymnastik: Zwölfjährige Hainburgerin träumt von den fünf Ringen

Werbung

Von Estland bis Frankreich – die internationalen Erfolge von Amanda Jantsky sind beachtlich. Mutter Judit Sinko hat gezählt. 24 Pokale und 86 Medaillen befinden sich momentan in der Sammlung ihrer Tochter. Egal ob Keule, Reifen, Band oder Ball, die 12-Jährige ist in allen Kategorien gut unterwegs. Im Juni hatte sie sich mit dem Ball den U13-Meistertitel in Wien geholt. Seit dem Vorjahr gehört sie dem österreichischen Nationalkader an. Nächstes Jahr steigt sie in die Juniorengruppe auf.

Fünf Jahre lang wurde die Hainburgerin in Bratislava ausgebildet. Die Vereine in Mattersburg und Wien waren damals einfach zu weit weg. „Mit fünfeinhalb Jahren hat sie ein Video von der Sportgymnastik im Internet gesehen und gesagt: Mama, das möchte ich machen“, erinnert sich die Mutter, die ihre Tochter aber mittlerweile zu den Trainingseinheiten nach Wien chauffiert. Bis zu fünf Mal trainiert Jantsky mit der Nationalmannschaft. „Wir kommen erst gegen 21 Uhr zurück. Dann macht sie Hausaufgaben.“

Großes Ziel: Olympische Spiele

Erst kürzlich gab es eine dreiwöchige Sommerpause. „Da hat sie mir gesagt, dass ihr fad ist und das nicht mehr aushält.“ Kein Wunder also, dass sie hohe Ambitionen hat und unbedingt zu Olympia will. Dabei lässt sie eine Frage keine Ruhe: Ihre Eltern stammen aus der Ukraine, die Familie spricht ungarisch, trainiert hat sie die längste Zeit in der Slowakei, aber in Österreich geht sie zur Schule. „Deshalb fragt sie mich oft, welche Hymne sie dann eigentlich hören wird“, schmunzelt die stolze Mutter.