Groß war der Unmut in den letzten Sekunden der Partie zwischen Gmünd und Bruck zum Auftakt in die neue Saison. „Das waren schon gröbere Unstimmigkeiten“, bezeichnete Klubobmann und Coach Otto Heissenberger die Diskussionen mit dem Unparteiischen. Die Vorgeschichte: Nachdem die Foxes einen 14-Punkte-Vorsprung verspielten und der Gastgeber sieben Sekunden vor dem Ende den 76:76-Ausgleich erzielte, warfen die Brucker den Ball schnell ein, um einen Gegenangriff zu starten. Dieser wurde mit einem Korbleger und den vermeintlichen Siegestreffer abgeschlossen.

Der Unparteiische pfiff diesen Spielzug jedoch ab. „Weshalb ist mir heute noch nicht klar“, so Trainer Heissenberger gegenüber der NÖN. Der Spielzug wurde wiederholt und wieder zappelte der Ball im Netz. Zum Ärger der Füchse pfiff der Schiedsrichter wieder ab. Laut seiner Wahrnehmung erfolgte der Wurf erst nach der Schlusssirene. So mussten beide Mannschaften in die Verlängerung.

Coach: „Wir sind untergegangen“

Max Heissenberger und Renan Ferreira brachten die Brucker wieder in Führung, aber nach dem fünften Foul von Ferreira und dessen Ausscheiden, schlug Gmünd eiskalt zu. „Da sind wir dann untergegangen“, musste der Coach am Ende eine 82:91-Niederlage hinnehmen.

Die starke Mannschaftsleistung und ein erfolgreiches Comeback von Jakub Krivan stimmten den Trainer hinsichtlich der bevorstehenden Aufgaben in der Liga, die heuer wieder Landesliga und 1. Klasse umfasst, aber positiv. Am Sonntag gegen Wiener Neustadt (17 Uhr) soll wieder ein voller Erfolg eingefahren werden. An diesem Tag werden auch die Nachwuchsteams (U14 und U16) ab 11 Uhr im Einsatz sein.

Die weibliche U16 hat ebenfalls ihr erstes Ligaspiel in den Beinen. Das Team von Sandra Hölzl empfing in der NÖ-Meisterschaft Traiskirchen und siegte mit 80:36. Suli Seferovic steuerte beim hohen Heimsieg 24 Punkte bei. „Das Team möchte wieder den Titel nach Hause holen“, betont Hölzl. Die Gegner der jungen Bruckerinnen sind Gmünd, Wiener Neustadt und der Gastverein BBC Nord.