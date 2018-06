Woche für Woche sind Mitglieder des Schwechater Triathlonvereines „Triathlon Team Welcome“ bei Sportveranstaltungen im Einsatz. Zuletzt waren Obmann Franz Frühauf und das neue Mitglied Petra Pajchl aus Lanzendorf in Litschau unterwegs. Frühauf schnappte sich dabei den Gesamtsieg beim „Herrensee Crossing“.

Bronze geschafft! Petra Pajchl schaffte in der Sprintdistanz den dritten Platz. | privat

Dabei setzte er sich in einer 30-Teilnehmer-starken Gruppe durch und durchquerte den See als Erster. 1,9 Kilometer legte er dabei zurück. Teamkollegin Pajchl startete zeitgleich beim Sprint-Triathlon und eroberte Bronze in ihrer Altersklasse. Frühauf schwamm außerdem in Mörbisch bei einem Charity Event, der im Zeichen der Muskelforschung stand. Über die 1500m-Krauldistanz konnte er sich bei diesem Schwimmfestival Platz drei sichern.

Frühauf und sein Team befinden sich mitten in den Vorbereitungen auf den Schwechater Stadtlauf. „Wir sind schon fleißig am Werk, um das Laufspektakel zu bewerben“, so Frühauf. Der Stadtlauf, der in Kooperation mit der NÖN veranstaltet wird, findet am 6. Oktober statt.