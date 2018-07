Zwei Jahre lang war Walter Bär für die Schwimmgruppen der SVS in Schwechat und in der Südstadt verantwortlich. Nun fand er in der Funktion des Sportdirektors eine neue Arbeitsstelle beim österreichischen Verband. „Er ist die Karriereleiter quasi hochgeflogen. Bei diesem Angebot dürfen wir ihm nicht böse sein“, hat SVS-Obmann Gerfried Primig Verständnis für den Abschied.

Die Neue im SVS-Team heißt Andrea Hidegcuti. Die gebürtige Rumänin war elf Jahre lang beim ASV Wien Cheftrainerin. Nun wird sie die Südstadt-Gruppe leiten. Einen Cheftrainer und Sportleiter für die gesamte Schwimmabteilung möchte sich der Verein nicht mehr leisten. Die Gruppe in Schwechat betreut Nina Dittrich.

Sportliche Erfolge gibt es ebenfalls zu vermelden. So feierte die 17-jährige Marlene Kahler einen Achtungserfolg bei der Junioren-EM in finnischen Helsinki. Nach Platz vier über 800m Freistil, klappte es über die 400m in dieser Disziplin mit einer Medaille: Bronze mit 4:11,62 Minuten.

Weiters holten die SVS-Schwimmer 84 Goldmedaillen bei den beiden NÖ-Landeswettkämpfen in St. Pölten.