Zum bereits sechsten Mal vergaben die Österreichischen Lotterien in Zusammenarbeit mit Sports Media Austria und der Österreichischen Sporthilfe den mit 5.000,- Euro dotierten Preis „Sportler mit Herz“.

Der Extrem-Radler Michael Strasser aus Trautmannsdorf sammelte mit seinem Projekt „Ice2Ice“ mehr als 60.000 Euro an Spenden für Organisationen, die Betroffene der Krankheiten ALS (Amyotrophe Lateralsklerose – die auch der heuer verstorbene Stephen Hawking hatte) und ME/CFS unterstützen und die notwendige Forschung antreiben. Dabei radelte Strasser von Alaska bis nach Patagonien, also vom Norden des amerikanischen Kontinents bis in den Süden und legte dabei 23.000 Kilometer zurück. Nach 84 Tagen, elf Stunden und 50 Minuten ist der Niederösterreicher am Südzipfel des amerikanischen Kontinents angekommen – Weltrekord.

Strasser, der für den LTC Seewinkel fährt, ist überglücklich: „ Die Emotionen im Ziel waren unglaublich, nicht nur sportlich, sondern auch wegen des Erfolgs der Charity. Danke an jeden Einzelnen, der bei der Aktion mitgewirkt hat.“