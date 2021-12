Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Bruck

Tischtennis-Youngster im Höhenflug

Julian Rzihauschek dockt in der Bundesliga an.

Julian Rzihauschek (13) setzt den nächsten Meilenstein in seiner noch jungen Tischtennis-Karriere. Er dockt Anfang Dezember bei Österreichs amtierenden Meister und Cupsieger Wr. Neustadt an. Österreichs Top-Talent wurde bei der SV Schwechat ausgebildet.

Im internationalen Geschäft macht er als Leihgabe bei einer Champions League-Partie für den Bundesligaklub Wels auf sich aufmerksam und gewinnt eine Partie. Dieses Kunststück in der Königsklasse gelang vor ihm noch keinem in seinem Alter.

In der Altersklasse U13 und U15 kann dem Schwechater österreichweit niemand das Wasser reichen.

Knappes Aus vor 500 Fans

Raimund Novak

Anfang November kommt es in Schwadorf zum Saisonhöhepunkt für die Carnuntum Legionaries. Vor 500 Zuschauern ziehen die heimischen Footballer gegen die Rieder Gladiators in den Kampf. Durch ein Field Goal in der letzten Minute verlieren die Lokalmatadoren mit 16:17. Ein Trostpflaster gibt es jedoch: Trotz der Niederlage steht der Klub ebenfalls in der Division II. Eine Umstrukturierung der Ligaklassen macht dies möglich. Im Bild: Lukas Hammerschmid aus Maria Ellend segelt vor seinem Gegenspieler dem Ball entgegen.

Weidenauer glänzt

Topbewertungen! Anna Weidenauer hat sich mit ihrer Stute „Chivas“ gegen die internationale Konkurrenz durchgesetzt. Zudem holt sie mit Paul Ruttkovsky im Paarbewerb Silber. privat

Die 16-jährige Anna Weidenauer überzeugt in Le Mans bei der Pflicht und bei der Kür und holt Gold

Anna Weidenauer aus Moosbrunn holt im Alter von 16 Jahren mit ihrer Stute „Chivas“ die Goldmedaille bei der Voltigier-Junioren-WM in Frankreich.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Ihre Mutter, Marina, war leidenschaftliche Voltigiererin und schon bald stellte sich heraus, dass Anna und ihr Bruder über dasselbe Talent verfügen. Anfangs trainierte sie noch im Garten, dann ging es zum Union Reitclub Wildegg, dem aktuellen Heimatverein von Anna.

Die 16-Jährige hat ihr Talent im Laufe der Zeit nicht nur perfektioniert, sie begeistert die Voltigierszene auch mit dem sogenannten „Hand in Hand-Stand“. Dabei vollzieht sie einen Handstand auf den Armen eines Teamkollegen, der wiederum von einem anderen gehalten wird. „Das hat noch kein Verein in Österreich geschafft“, berichtet ihre Mutter stolz. Sie hat mit ihrer Tochter bereits viele Kilometer zurückgespult, denn der Reitclub befindet sich in Sittendorf bei Wien. „Fünf bis sechs Mal die Woche wird trainiert und sie ist schon seit ihrem sechsten Lebensjahr dabei. Da kommt schon was zusammen.“ Finanziell ist der Aufwand beachtlich, denn Preisgelder sind in diesem Sport nicht zu erwarten. „Die Freude stand und steht immer an erster Stelle.“

Mannswörth siegt im Stadtderby

Diesen Tag werden die Mannswörther, aber auch die Schwechater Fußballer nicht so schnell vergessen. Am 20. August kommt es zum Duell der beiden Stadtrivalen. Gleich in der ersten Runde der neuen Stadtliga-Saison geht es zur Sache und am Ende gibt es einen glücklichen Gewinner: Mannswörth entführt mit einem 1:0-Sieg im Rudolf Tonn Stadion drei Punkte. „Das hat es davor auch noch nicht gegeben“, freut sich Sportlicher Leiter und Stürmer Andreas Buger nach dem historischen Triumph

Toptransfer! Fußball-Stadtligist Mannswörth angelt sich Ex-Bundesligakicker Ione Cabrera. Schneeweiß

Sensation im Cup

Der SV Hundsheim sorgt einmal mehr für ein Highlight im Fußball-Meistercup. Gegen den Landesligisten Mannersdorf geht der 2. Klasse Ost-Verein als krasser Außenseiter ins Rennen. Und von der ersten Minute an dominiert der Underdog das Geschehen. Am Ende jubelt Hundsheim über einen 4:0-Sensationssieg.

Transfer des Jahres

Im Jänner detoniert eine Transferbombe beim SC Mannswörth. Die Raffinierie-Städter holen sich mit Ione Cabrera eine Wunderwaffe. Der 35-jährige Spanier kommt mit Bundesliga- und Erste-Liga-Erfahrung zur Kernal-Elf. Allerdings bleibt der Routinier weit hinter den Erwartungen zurück. Verletzungsprobleme machen dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung und Cabrera wird nur viermal das Trikot der Mannswörther überstülpen.

Gold für Blawisch

Im Sommer erkämpft sie sich bereits U21-Bronze bei der Europameisterschaft in Deutschland, dann legt sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach: Julia Blawisch krönt sich zur neuen Jiu-Jitsu-Weltmeisterin der U21-Klasse. Die 19-jährige Bruckneudorferin hat sich in der Disziplin Fighting bis 70kg auf dem Weg ins Finale gegen die Konkurrentinnen Kiriaki Kotsili (GRE), Arzu Ibragimova (RUS) und Lena Kostanjsek (SLO) durchgesetzt. Im Endkampf setzt sie dann noch einen drauf und schlägt die Russin Lidiia Smurygina über die volle Zeit mit der höheren Punkteanzahl.

Siegerlächeln. Julia Blawisch aus Bruckneudorf krönt sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten zur neuen Jiu-Jitsu-Weltmeisterin der U21-Klasse. privat

Beierl im Glück

Die Himberger Bobsportlerin schreibt am Jahresanfang Geschichte. Zuerst holt sie im Zweierbob gemeinsam mit Bremserin Jennifer Onasanya Bronze bei der EM in Deutschland. Wenig später folgt noch die Krönung: Erstmals in der Geschichte kann mit Beierl eine Österreicherin den Gesamtweltcupsieg im Zweierbob erringen.

Zwei Rekorde

Auch wenn es keine Medaille bei den Olympischen Spielen wird: Die Schwechater Schwimmerin Marlene Kahler sammelt in Tokio wichtige Erfahrungen und stellt darüber hinaus noch zwei österreichische Kraul-Rekorde über die 400m und 1500m auf.

Meisterliche Brunnthaler

Die Brucker Fußballerin Melanie Brunnthaler wird mit St. Pölten Bundesligameister. Die Wölfinnen gewinnen die Meisterschaft mit einer blütenweißen Weste: 18 Spiele, 18 Siege. Brunnthaler kann dabei acht Tore zum Erfolg beisteuern. Und in der neuen Meisterschaft ist sie wieder sehr gut unterwegs. Achtmal für St. Pölten gespielt, fünf Tore: Topquote für die heimische Stürmerin.

Triumph für Gstöttner

Vier Schützen schickt der BSC Fischamend (Bogensport) zum rot-weiß-roten Titelkampf nach Stockerau. Allesamt starteen im Olympic Recurve-Bewerb. Das Aushängeschild Andreas Gstöttner tritt als Titelfavorit vor die Abschusslinie und sollte sein Team nicht enttäuschen. Er ist es, der sich in der 34 Teilnehmer starken allgemeinen Klasse durchsetzt und dabei eine Tagesbestmarke von 576 von 600 möglichen Ringen aufstellt. Er schnappt sich vor David Macher vom BC Union Wien die Goldmedaille.