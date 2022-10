15-jährige Emma startet bei der WM

Werbung

Vor acht Jahren nahm Trainer Ignac Hizman die damals siebenjährige Emma Schwarzenbarth unter seine Fittiche. Mittlerweile ist die Lanzendorferin bei JJ Jawara Moosbrunn eine erfolgreiche Jiu-Jitsu-Fighterin, die im Vorjahr im Alter von nur 14 Jahren den U18-Meistertitel eroberte.

Schwarzenbarth holte sich EM-Bronze

Mittlerweile kämpft Schwarzenbarth in der Gewichtsklasse +63kg und ist EM-Bronzemedaillengewinnerin. Dieser Coup bei den Junioren gelang ihr heuer sensationell im griechischen Kreta.

Vor wenigen Tagen saß Schwarzenbarth im Flugzeug und machte sich auf den Weg zur Jugend-WM in die Vereinigten Arabischen Emirate. „Wir wünschen ihr viel Glück“, fiebern Klubobfrau Spomenka Hizman und ihr Mann Ignac bei den Wettkämpfen in Abu Dhabi mit. Sie hoffen, dass ihr Schützling trotz einer Zerrung am Fuß Topleistungen abrufen kann.

Das junge Talent ist auf jeden Fall gut vorbereitet. Zwei Mal wöchentlich besucht sie das Klubtraining in der Sporthalle Gramatneusiedl. Zusätzlich wird sie von der Verbandstrainerin und mehrfachen Fighting-Staatsmeisterin Marion Tremel in Alterlaa trainiert.