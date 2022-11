Schwarzenbarth legt Nervosität auf der Matte ab

Werbung

Zuerst große Anspannung, dann der große Druck – für die 15-jährige Emma Schwarzenbarth (U16) war der Auftritt bei der Weltmeisterschaft im Fighting-System in den Vereinigten Arabischen Emirate eine mentale Herausforderung. „Ich hatte den ersten Kampf am Nachmittag und musste lange warten. Daher stieg die Nervosität immer weiter an“, schilderte die Lanzendorferin des JJ-Verein Jawara Moosbrunn, die in der Gewichtsklasse +63kg antrat.

Beim Betreten der Matte erreichte ihre Anspannung den Höhepunkt. „Sobald der Kampf begonnen hatte, war sie aber weg“, berichtete Schwarzenbarth vom ersten Duell mit der Rumänin Dumitru Alexandra Ioana. Die Lanzendorferin verlor und traf im zweiten Kampf auf die spätere Bronzemedaillengewinnerin Kim Wörner. „In diesem Fall stand ich schon unter Druck, da eine Niederlage das Aus bedeutete.“ Die Jawara-Fighterin konnte ihre Leistung steigern und lieferte sich einen spannenden Zweikampf, der knapp verloren ging. Sie beendete die WM auf Rang neun, war aber froh diese Erfahrung gemacht zu haben.

Abseits des sportlichen Höhepunkts bleibt der eine oder andere Ausflug auch in Erinnerung. „Ich verbrachte einen Tag in Dubai und besuchte Palast und Strand.“ Beim Besuch der österreichischen Botschaft erhielt sie außerdem eine Urkunde.

Silbermedaille geht nach Bruckneudorf

In der Altersklasse U21 hatte sich Julia Blawisch von den Bruckneudorfer „Dragonfighters“ bis in das Finale der Gewichtsklasse bis 70kg gekämpft. Nach dem Vorrundenerfolg über die Ukrainerin Anhelina Hrebenko traf sie im Halbfinale auf die Deutsche Fiona Nadine Rameckers. „Sie war lange Zeit im Rückstand, startete aber dann eine tolle Aufholjagd“, berichtete ihr Trainer Oliver Haider von einem Sieg mit „Full Ippon“.

Im Finale kam es zum rot-weiß-roten Duell um WM-Gold. Blawisch stand ihrer Trainingskollegin Lisa Fuhrmann vom JJC Vila Vita Pannonia Wallern gegenüber. Dieses Mal hatte die Dragonfighterin das Nachsehen und musste sich mit dem Vizeweltmeistertitel begnügen.