WM-Bronze für die Dragonfighterin aus Bruckneudorf

Was für ein Erfolg für die heimische Jiu Jitsu-Elite bei der Weltmeisterschaft in Ulaanbaatar (Mongolei). Anna Fuhrmann aus Wallern holte sich die Goldmedaille im Fighting -48kg. In der Geschichte des österreichischen Verbandes war es der erste WM-Titel in der allgemeinen Klasse im weiblichen Fighting-Bewerb. Darüber hinaus gab auch die Bruckneudorferin Julia Blawisch Vollgas und erreichte im Fighting -70kg die Bronzemedaille. Für sie war es ebenfalls die erste Medaille bei den Erwachsenen.

Weltmeisterin befreite sich aus Julias Festhalter

Die U21-Weltmeisterin von 2021 stand gleich im ersten Kampf auf die spätere Weltmeisterin Emma Lette aus Schweden. Das Duell ging mit 23:9 an Lette. „Sie hätte die Schwedin aber fast geschlagen, aber sie ist leider in letzter Sekunde noch aus Julias Festhalter hinaus gekommen“, berichtete ihr Trainer Oliver Haider.

In der Trostrunde ging es gegen die Kasachin Ayan Amze weiter. Blawisch behielt mit 13:6 die Oberhand. Im Kampf um Bronze stand der Bruckneudorferin schließlich die Russin Lidiia Smurygina, die als Mitglied des internationalen Jiu-Jitsu-Verbandes an den Start ging, gegenüber. Mit 19:15 ging der Kampf an die Dragonfighterin. „Ich freu mich riesig“, zeigte sich die 20-Jährige überglücklich. „Ich bin ohne Druck in den Wettkampf gegangen und dann gleich der dritte Platz“, hat Blawisch ihre eigene Zielsetzung übertroffen.