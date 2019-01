„Die Endspiele waren beinahe alle in Brucker Hand“, zog der Obmann des TTC Bruck, Franz Gutdeutsch, nach Turnierende, eine positive Bilanz.

Zwei Endspiele vergeigt. Brucks Christopher Huber musste sich zwei Mal seinem Teamkollegen Markus Ensbacher geschlagen geben. | Raimund Novak

Bis auf die Klasse E (1550 RC) stand fast in jedem Finale zumindest ein Brucker an der grünen Platte. Einen Doppelsieg feierte Markus Ensbacher im Titelkampf in der offenen Klasse A und im B-Bewerb (2050 RC).

Kein Rezept gefunden. Kristina Österreicher hatte in zwei Duellen gegen Christopher Huber stets das Nachsehen. | Raimund Novak

Beide Male stand ihm Teamkollege Christopher Huber gegenüber. Beide Male hatte Ensbacher die Nase vorne, lediglich im zweiten Aufeinandertreffen konnte Huber zunächst mit 1:0 in Führung gehen, ehe er sich mit 1:3 geschlagen geben musste. Weitere Klassensiege feierten Matej Petrek, Manfred Pönauer sowie Ensbacher und Christopher Krämer im Doppel.

Im Hobby-Einzel setzte sich wie im Vorjahr Johann Niefergall aus Berg durch. Erstmals wurde zusätzlich ein Turnier, ausschließlich für Frauen, ausgetragen. Bei diesem Wettkampf setzte sich die Bruckerin Maria Gruber durch.