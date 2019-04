Eine zehnköpfige Gruppe des KBC Schwadorf machte sich auf den Weg nach Oberösterreich, um bei der NMAC Austria-Staatsmeisterschaft ordentlich abzuräumen. Keiner der Athleten ging leer aus. Angetreten waren die Schwadorfer in den Disziplinen Kickboxen und Formen (Stilvorführung ohne Kampf), die wiederum in drei Kategorien aufgeteilt waren.

Zu den Goldmedaillengewinnern zählte unter anderem die junge Sarah Aydin. Ihr Sieg im Low Kick-Bewerb, bei dem Fußtritte gegen das Bein des Kontrahenten ausgeteilt werden, freute ihn besonders. „Sie hat es sich nach dem Eifer im Training verdient.“ Weitere Silbermedaillen eroberte sie im Point Fight Semikontakt und im Leichtkontakt.

Abgeräumt hatte auch der Klubobmann und Trainer, Arno Hanusch. Der mehrfache Europa- und Weltmeister der Formen trat in den Klassen klassisch, kreativ und musikbegleitend an und überzeugte mit zwei Goldmedaillen und einer Silbernen. Bei den Kleinsten hatte Eduard Ghinea allen Grund zur Freude. Der Knirps in den Reihen des KBC Schwadorf holte bei den Formenwettkämpfen Silber- und Bronzemedaille.