„Ich möchte Gokart fahren“, meinte der damals achtjährige Toby Hutmann, als er gerade mit seinen Eltern Daniel und Michelle am Mittagstisch saß. Er probierte es mit Fußball und mit Flagfootball, aber das Fahren auf dem Asphalt hat ihn in den Bann gezogen. Seine Eltern haben ihm daraufhin ein 10 PS starkes Gefährt besorgt. Mittlerweile ist Toby elf Jahre alt und muss unter anderem Reifen kontrollieren, die Spur richtig einstellen und auf das Gewicht seines Gokarts, der Marke „Tony“, achten. Das strenge Reglement in der Klasse „MicroMax“ sieht das vor.

Im letzten Jahr nahm er erstmals in diesem Bewerb in der länderübergreifenden Meisterschaft in Tschechien, Österreich und der Slowakei teil. Mit Erfolg! Er setzte sich im 30 Piloten starken Starterfeld durch und holte sich den Gesamtsieg. „Ich wusste, dass ich es schaffen kann und habe mich darüber sehr gefreut“, wird Toby auch heuer wieder an den Start gehen. Die Rennserie umfasst sechs Läufe und beginnt im April. Zwei davon finden auf der „Speedworld“ in Pachfurth statt.