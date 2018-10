Er stemmte im Vorbereitungsjahr 50 bis 60 Tonnen pro Woche, um für die WM in Trnava, die vor wenigen Tagen mit insgesamt 700 Wettkämpfern zu Ende ging, bereit zu sein. Josef Nussbaumer wollte wieder einmal einen Weltrekord knacken, diesmal in der Klasse Masters 6 im Bankdrücken.

Vier Teilnehmer hätten es bei der WM der WUAP (World United Amateur Powerlifting) im Kraftdreikampf, Bankdrücken und Kreuzheben in seiner Altersklasse sein sollen, doch leider war nur er beim Wettkampf erschienen. Bereits im zweiten Versuch war der alte Weltrekord von 205 kg gefallen. Nach seinen 207,5 kg legte der 67-Jährige aber noch was drauf und erhöhte im dritten Anlauf auf 217,5 kg!

"Eigentlich unglaublich"

„Schade, dass kein Kontrahent gekommen ist, ich hätte gerne gesehen, wie viel Vorsprung ich gehabt hätte“, war „Nussi“ aber dennoch stolz auf seinen insgesamt vierten Weltmeistertitel. Den fünften hat er schon im Visier. Dieser soll dann, in zweieinhalb Jahren, in der Altersklasse 70+ fallen. „Eigentlich unglaublich, dass ich im Laufe meiner Karriere stets unverletzt geblieben bin. Viele meinen, ich muss Sehnen und Knochen eines Sauriers haben“, so Nussbaumer.

Ein weiterer Vertreter des KSV Bruck nahm einen Weltmeistertitel bei den Junioren (bis 75 kg) mit nach Hause. Der Petroneller Julian Scharpf stellte mit 205 kg im Kreuzheben einen neuen österreichischen Rekord auf.