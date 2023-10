1100 Schüler beim Jubiläumslauf

Im Zuge der 25-jährigen Jubiläums wurde in Schwechat wieder eine Runde der „Lidl-Schullaufserie“ ausgetragen. Aus ganz Niederösterreich machten sich die Schüler auf dem Weg, um im Rudolf Tonn-Stadion ihre Laufschuhe auszupacken. "Für uns als Stadt ist es eine große Ehre, diesen tollen Event mitaustragen zu dürfen. Mein Herz lacht, wenn ich hier im Rudolf Tonn-Stadion über 1100 Kinder sehe, die Sport ausüben“, sprach Schwechats SP-Vizebürgermeister Christian Habisohn zu den Besuchern.

Neben dem Lidl-Maskottchen versuchte auch SVS-Schwimmer und Olympiateilnehmer Christopher Rothbauer den Läufern den nötigen Motivationsschub zu verschaffen.

Fünf der zwölf Laufbewerbe konnten Schüler aus dem Bezirk Schwechat für sich entscheiden. Zwei Sieger kommen von der Neuen Mittelschule Schwechat: Alexander Prankl und Noel Semtner. Weitere Klassensiege gingen an Elias Boceta-Schauer (VS Zwölfaxing), Viktorija Kuzmanovic (VS Mannswörth) und Theresa Grubmüller (VS Lanzendorf).