250 Kinder beim Brucker Citylauf am Start

500 Anmeldungen haben sich die Veranstalter des Brucker Citylaufes gewünscht, 420 sind es am Ende geworden. Was dabei aber besonders erfreulich war: 250 Kinder und Jugendliche nahmen an den Läufen teil. Ein Erfolg, der Organisator Ernst Jurkovic vom HSV Bruck Kaisersteinbruch freute. „Wir haben sehr viel Werbung in unseren Volksschulen gemacht und eine Kooperation auf die Beine gestellt.“ Das Konzept fruchtete, denn alleine aus den beiden Volksschulen aus Bruck nahmen 180 Kinder teil.

Dass am Ende das anvisierte Ziel von 500 Gesamtmeldungen verfehlt wurde, hatte für Jurkovic mehrere Gründe. „Das Hauptproblem war aber dann wahrscheinlich der Termin. Das lange Wochenende haben wohl viele genutzt, um wegzufahren.“ Womöglich auch dadurch beflügelt, dass nach den Coronastrapazen das Urlaubsbedürfnis groß war.

Beim Hauptlauf gab es einen burgenländischen bzw. ungarischen Sieg. Krisztian Molnar startete für den RLC-Mörbisch und lief die 10.000 Meter in 38:55 Minuten. Auf Platz zwei landete Christoph Eisenköbl aus Hainburg gefolgt von Jürgen Eisler vom 1. LC Parndorf.

Bei den Frauen triumphierte Ivett Nagy (43:37 Minuten) vor Katja Csarmann und Orsolya Reiser.

Fürs nächste Jahr könnte es bei den Läufen Änderungen geben. „Vielleicht machen wir einen wesentlich kürzeren Hobbylauf, wo sich mehr Starter finden können“, so Jurkovic, der aber auch über die Streichung eines anderen Laufs laut nachdenkt, denn: „Beim Er-und-Sie-Lauf haben sich leider nur wenige Starter gefunden.“