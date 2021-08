Citylauf verschoben

Wild und Kürbisse gibt es am 18. September am Brucker Wochenmarkt am Hauptplatz. Eine schlechte Nachricht für den HSV Bruck Kaisersteinbruch. „Wir müssen den Citylauf auf den 23. Oktober verschieben“, spricht HSV-Obmann Ernst Jurkovic von einer für ihn unerwarteten Terminkollision. SPÖ-Bürgermeister Gerhard Weil verwies darauf, dass man sich den Termin online aussuchen könne und somit bekannt sein hätte müssen, dass es zu einer Terminkollision kommen würde.

Warum beide Events nicht gleichzeitig stattfinden können? Für den Citylauf muss der Brucker Hauptplatz abgesperrt werden. Damit wäre für den Wochenmarkt kein Platz mehr und dieser müsste ein Ausweichquartier beziehen.

Jurkovic: „Die Auflagen

sind enorm!“

Der Weg zur endgültigen Terminfixierung war und ist jedenfalls ein steiniger. Jurkovic berichtet von strengen Auflagen und vielen Unklarheiten im Zuge der Planung. Eine davon betraf das sogenannte „Contact Tracing“, also die Kontaktpersonennachverfolgung. „Demnach muss ich jeden Brucker, der in der Nähe eines vorbeilaufenden Teilnehmer steht, aufhalten und nach seiner Adresse fragen“, schüttelte Jurkovic bei manchen Punkten den Kopf. Das Verbot von Plastikbechern verstehe er außerdem nicht. „Die kann ich nach dem Benutzen eben sofort wieder wegwerfen.“

Mittlerweile steht aber das Konzept. Einen Covid-19-Beauftragten gibt es, die Toilette, die stündlich desinfiziert werden muss, wird bereitgestellt, das Wasser wird im Vorfeld in Flaschen verteilt, die Medaillen werden in Sackerln ausgehändigt und das Buffet wird es einfach nicht geben. Ausständig ist nur noch das Okay der Familie Harrach, da für die Durchquerung des Harrachparks eine Genehmigung notwendig ist. Dann kann die Neuauflage des beliebten Brucker Citylaufs am 23. Oktober stattfinden.