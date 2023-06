Knapp 500 Starter beim Citylauf

Knapp 500 Läuferinnen und Läufer waren in Bruck am Start und über 400 davon waren Kinder und Jugendliche. Der 23. Brucker Citylauf hat einmal mehr den Nachwuchs voll und ganz angesprochen. Der „HSV Bruck Kaisersteinbruch“ hat mit großem Elan im Vorfeld die Youngsters mobilisiert. „Wir sind zufrieden“, zog Obmann Ernst Jurkovic positive Bilanz. Dass der Ansturm bei den Erwachsenen nicht so groß wie einst ist, stört ihn dabei nicht. „Das Laufen ist bei den Erwachsenen nicht mehr so en vogue wie früher. Früher waren es bis zu 120 erwachsene Starter, jetzt haben wir knapp 70.“ Umso mehr freut den HSV das Interesse der Kids. „Der Nachwuchs lässt sich noch mobilisieren.“

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Jurkovic und sein Team denken schon die Austragung im nächsten Jahr. Gleichzeitig stehen jetzt noch Nacharbeiten beim Citylauf auf dem Plan. Unter anderem gilt es, Preise unter den Volksschulklassen zu verteilen, die bei der Sportveranstaltung zahlreich mitgemacht haben. „Und natürlich muss alles weggeräumt werden. Das gehört auch dazu“, lächelt Jurkovic.