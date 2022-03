Sponsoren sagen „Ja“ zum Stadtlauf in Fischamend

Woche für Woche im Einsatz. Die Fischamend Runners lassen keine Laufveranstaltung aus. Claudia Noe, hier im Bild mit ihrem Lebensgefährten Ronald Knjzek, schaffte es in Laxenburg (20km) in die Top drei und beim kürzlich durchgeführten Eisbärlauf im Wiener Prater (14km) auf Platz zwei in ihrer Altersklasse. Sie ist auch beim 21. Stadtlauf am Start.

Foto: privat