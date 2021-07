In der Landeshauptstadt St. Pölten versammelte sich Niederösterreichs Elite zur Landesmeisterschaft. Mit dabei eine Vielzahl an Schwechater Athleten. Nina Mayrhofer schlug in der U18 vier Mal zu, wobei die Siegeszeiten über die 100m, 200m und mit der 4x100m-Staffel sogar in der allgemeinen Klasse Gold gebracht hätten. Ein weiterer Sieg kam über die 100m-Hürden dazu.

Ein weiterer Medaillensammler bei der U18 war Max Förster. An zwei Wettkampftagen feierte er drei Titelgewinne. Diese gelangen über die 100m, im Weitsprung und mit der Staffel. Zwei Mal wurde er Vizemeister.

Celina Fatty: Dreisprung mit 12,12 Meter

In der allgemeinen Klasse bezwangen zwei SVS-Athleten sogar die Staatsmeister der Vorwoche. Felix Einramhof gelang das Kunststück über die 200m. Er ließ mit 22,29 Sekunden Maximilian Münzker vom ULC Weinland (22,48) hinter sich. Celina Fatty stach die Staatsmeisterin im Dreisprung aus. 12,12m stand auf der Anzeigentafel. Katrin Flandorfer vom ATSV Ternitz musste sich mit 10,39m geschlagen geben.