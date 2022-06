Andrea Mayr nach exakt einer Stunde im Ziel

Werbung

Der fast 1700 Meter hohe Steinplangipfel oberhalb von Knittelfeld war Austragungsort der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Berglauf. 12,2km galt es zu bewältigen. Leichter Schneefall erwartete die Läuferinnen oben am Gipfel, die Zuseher warteten davor im warmen Schutzhaus.

Für Andrea Mayr von der SV Schwechat Leichtathletik alles überhaupt nicht der Rede wert. Mayr wunderte sich nur, dass im flachen vier Kilometer langen Anfangsstück Sandra Illes von St. Pölten nicht mitgehen konnte. Am Schluss hat sie sechseinhalb Minuten Vorsprung. Kurios: Mayr überquerte nach exakt einer Stunde die Ziellinie. „Ich freue mich über jeden Titel sehr und schätze den heutigen genauso wie die ersten vor vielen Jahren“, war die 42-Jährige Oberösterreicherin überglücklich.

Mayr schaffte das Ticket für die EM

Es war dies ihr 11. Berglauftitel in Folge, insgesamt 15 Mal krönte sie sich schon zur Staatsmeisterin. Mit dem Sieg in Knittelfeld qualifizierte sie sich für die Berg-Europameisterschaft am 29. Juni auf Teneriffa.

Drei Titel bei Europameisterschaften hat Mayr bereits sammeln können, einen mehr sogar bei den Weltmeisterschaften.