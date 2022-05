Dominik Jandl: „Es ist nicht jeden Tag Sonnenschein“

Werbung

Dominik Jandl und Jan Bader von der SV Schwechat waren bei der Straßenlaufmeisterschaft über die 10km im oberösterreichischen Attnang-Puchheim am Start. Jandl hatte drei Wochen zuvor den Halbmarathon in Berlin bestritten und zählte zum engeren Favoritenkreis.

Aber: „Es war von Beginn an brutal schnell. Berlin steckte noch in den Beinen, da konnte ich mit dem Spitzentrio nicht mithalten.“ Jandl belegte mit 30:52 Minuten Rang vier. „Ich musste das ganze Rennen alleine laufen. Das zerrte an der Motivation. Es ist nicht jeden Tag Sonnenschein“, meinte der 24-Jährige nach dem Lauf.

Eine Goldmedaille durfte sich hingegen sein Teamkollege Jan Bader umhängen. Er gewann bei seinem ersten Antritt über die 10km-Distanz mit 31:45 Minuten die U23-Klasse.