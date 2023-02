Jakob Chaloupka holt sich Cupsieg

Werbung

Nach vier Minuten und sieben Sekunden hatte Jakob Chaloupka im LAZ Wien die Crosslauf-Strecke über 1250m hinter sich gebracht und mit knapp einer halben Minute Vorsprung auf Rafael Ramler von ULC Riverside Mödling gewonnen.

Es war der dritte Erfolg im dritten Lauf der Cupserie des Wiener Leichtathletikverbandes. Der U16-Läufer steht somit bereits vor dem vierten Rennen am 26. Februar als Cupsieger in seiner Altersklasse fest.

Eine weitere Starterin der SV Schwechat, die erst seit kurzem in der Leichtathletik Fuß fasste, ist Raffaela Sommer. Sie nahm bisher an zwei Cuprennen teil und hatte in der Altersklasse U18 die 3950m zuletzt in stolze 19:19 Minuten zurückgelegt.