Die 59,34m in Oslo bescherten SVS-Speerwerferin Victoria Hudson eine weitere Diamond League-Teilnahme. Diesmal stellte sich die 25-Jährige in Monaco der starken Konkurrenz. 56,45m, also knapp drei Meter weniger als in Norwegen, lautete die beste Weite im vierten Versuch. Der Seitenwind bereitete den acht Speerwerferinnen Probleme.

„Das Wetter soll keine Ausrede sein. Es war wieder eine Erfahrung mehr auf der großen Bühne“, hat sich Trainerin Elisabeth Eberl von ihrem Schützling mehr erwartet. Platz sieben ist es geworden.

Mit 63,08m holte sich die Weltrekordlerin Barbora Spotkova den Sieg. Oslo-Gewinnerin Christin Hussong aus Deutschland landete mit 57,73m auf Rang drei.