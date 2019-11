Insgesamt fanden sich 1315 Laufpaare im Wiener Prater ein, um beim 36. Sie&Er-Lauf die 4km lange Strecke in Angriff zu nehmen. Acht von ihnen stellten ein reines Athleten-Paar.

So starteten unter anderem Lena Millonig von Riverside Mödling und Stefan Schmid von SV Schwechat gemeinsam. Die 4km hatten sie in 25:28,4 Minuten gemeistert und sich damit den Gesamtsieg in der Eliteklasse gesichert. Auf Platz zwei landete das SVS-Duo Julia Hauser und Dominik Jandl.