Zehn Meistertitel am Stück! Die Athleten der SV Schwechat hatten bei den Niederösterreichischen Landeswettkämpfen der U16 und der U20 in der Südstadt zugeschlagen. Es wurden gleich sieben neue persönliche Bestmarken aufgestellt.

Für Christiane Krifka und Max Förster hatten die beiden Erfolge im Weitsprung Auswirkung auf die österreichische U16-Rangliste: Beiden schafften es in die Top Drei. Mit 6,24m katapultierte sich Förster auf Rang zwei hinter Fabian Aschenbrenner vom LCAV Jodl Packaging, der mit 6,60m klar die Nase vorne hat.

Die Tochter des ehemaligen SVS-Aushängeschild Karin Mayr-Krifka siegte in Maria Enzersdorf mit 5,47m. Christiane liegt mit dieser Weite nun in der Bestenliste ex aequo mit Iman Roka von ATSV Auersthal auf Platz zwei. An der Spitze steht Madeleine Huber aus Schwaz mit 5,53m. Auf die Weite ihrer Mutter, die einst 6,31m weit sprang, fehlt zwar noch ein knapper Meter, im Hochsprung hat Christiane die Mama aber schon überholt. 1,60m brachten ihr bei den Landeswettkämpfen die zweite Goldmedaille ein. Karin zählte natürlich zu den ersten Gratulanten.

Weitsprung und Speer: Doppelsieg für Förster

Einen Doppelsieg feierte auch Förster. Nach seinem Erfolg im Weitsprung legte er mit seinem 600 Gramm schweren Speer nach: 45,49m! Er gewann mit über sieben Meter Vorsprung auf Philipp Schindler vom ULC Weinland. In dieser Disziplin führt der SVS-Athlet die heimische Bestenliste klar an.

privat Schnelle Sprints! Sie traten gemeinsam zur Siegerehrung an: Nina Mayrhofer und Celina Fatty triumphierten über die 100m.

Die dritte Doppelsiegerin der SV Schwechat heißt Nina Mayrhofer. In ihrem ersten Jahr als U18-Athletin ließ sie die Konkurrenz über die 100m hinter sich. Mit 12,25 Sekunden schnappte sie sich mit neuer Bestmarke Gold im U20-Bewerb. Überlegen fiel der Sieg im Weitsprung aus: Mit 5,58m siegte sie vor ihrer Teamkollegin Celina Fatty (5,29m).

Außerdem in der U16 und der U20 erfolgreich: Yvonne Sitka (Speerwurf) und Philipp Pfurner (Stabhochsprung) sowie Celina Fatty (Dreisprung) und Florian Jandl (1500m).