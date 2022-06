Tolle Erfolge der Schwechater Leichtathleten

Werbung

Die Schwechater waren bei internationalen Meetings in Eisenstadt, Regensburg und Schwechat im Einsatz.

Den Anfang machte Viktoria Hudson am Donnerstag in Eisenstadt mit 61,22m beim Speerwurf und belegte Rang drei. Auch die vierte wirft über 61m, was die große Konkurrenz unterstreicht. Damit ist Hudson nahezu fix für die WM in Eugene (USA) und für die EM in München qualifiziert.

Am Freitag siegte Raphael Pallitsch in Regensburg überlegen über 1500m in 3:46,72min. Damit belegt Pallitsch Rang zwei in der österreichischen Bestenliste und ist einer der Favoriten auf den Staatsmeistertitel.

Beim 50. Franz Schuster Memorial in Schwechat mit 27 Athleten, die bereits das U18-EM-Limit in der Tasche haben, gelang Christiane Krifka mit 1,74m nach dem 100m-Limit, das sie schon länger in der Tasche hat, auch das Hochsprunglimit. Rang zwei hinter der Polin Hanna Grabowska, die 1,76m springt.