Victoria Hudson: „Ich werfe wieder lockerer“

Nach dem Frust bei der Weltmeisterschaft in den USA (die NÖN berichteten) stellte Victoria Hudson beim Meeting in Graz beeindruckend unter Beweis, was sie wirklich drauf hat. Der erste Wurf brachte ihr bereits den Sieg ein. Die 60,98m waren ein Befreiungsschlag.

„Ich habe schon beim Einwerfen gemerkt, dass es gut geht. Ich bin super happy“, meinte Hudson nach dem Wettkampf. Sie profitierte bei ihrem Versuch auch vom Rückenwind.

Mit deutlichem Abstand belegte die Tschechin Martina Pisova Rang zwei. Sie kam auf 52,35m. Hudson wird vor der Europameisterschaft in München noch einen Abstecher nach Italien machen.

Mit einem weiteren guten Ergebnis soll noch mehr Selbstvertrauen für die EM Mitte August getankt werden. Schon jetzt ist die 26-Jährige optimistisch: „Jetzt werfe ich wieder viel lockerer. Ich weiß, dass ich gut drauf bin und bin sicher, dass ich diese Würfe auch bei der EM gut hinbekomme.“