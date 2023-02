Zwei Titel für SV Schwechat in der Halle

Werbung

Der Titelverteidiger über die 1500m, Raphael Pallitsch, legte nach seinen internationalen Erfolgen in den letzten Wochen in der Heimat nach. In der Tips-Arena in Linz schnappte sich der SVS-Athlet mit 3:43,40 Minuten Gold vor Sebastian Frey von DSG Wien (3:44,21). Seine Konzentration gilt jetzt der Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Paris, die 2024 stattfinden.

Die zweite Goldmedaille geht auf das Konto von Christiane Krifka. Die 1,67m im Hochsprung zählen nicht zu ihren besten Ergebnissen, aber für den Sieg bei der U18 reichten sie. Auf dem Weg zum Titel war sie auch über die 60m. Im Vorlauf ließ die 16-Jährige die Konkurrenz klar hinter sich, im Finale widerfuhr ihr jedoch ein Fehlstart und die Medaille war weg.

Für Schwechat holten außerdem noch Andreas Steinmetz im Hochsprung (zwei Meter) und Bettina Weber im Kugelstoßen (13,85m) eine Silbermedaille in der allgemeinen Klasse. Bronze ging an Elias Lachkovics, der impulsiv in den 800m-Lauf startete, aber auf den letzten Metern an Geschwindigkeit verlor und bei 1:53,79 Minuten die Ziellinie überquerte.