Zwei U20-Rekorde in neun Tagen

Mit den Lauf- und Wurfbewerben wurden die U20-Meisterschaften in der Linzer „TipsArena“ vor wenigen Tagen fortgesetzt. Mit am Start war Elias Lachkovics über die 800m. Der Langstreckenläufer der SV Schwechat trat die Reise hochmotiviert an. Nur neun Tage zuvor hatte er nämlich bei einem Lauf im belgischen Gent mit 1:52,57 einen neuen niederösterreichischen U20-Rekord aufgestellt.

In Oberösterreich legte Lachkovics, der erst vor wenigen Wochen seinen 19. Geburtstag feierte, nach. Er startete als Favorit ins Rennen und hatte auch von Beginn an die Nase vorne. Überholen konnte ihn keiner. Am Ende hatte er auf seinen Verfolger Niklas Kainrath über zwei Sekunden Vorsprung und mit 1:52,44 Minuten einen neuerlichen NÖ-Rekord bei der U20 aufgestellt.

Auf Rang fünf landete Emil Geyer von HSV Bruck Kaisersteinbruch. Er kam nach 1:58,07 Minuten durch das Ziel und musste sich auf dieser Strecke mit Platz zwölf begnügen. Seine Durchlaufzeit betrug 54,10.

Silbermedaille zum Drüberstreuen

Lachkovics hatte noch einen zweiten Grund zum Jubeln und holte sich noch eine Silbermedaille ab. 50,55 Sekunden lautete die Zeit über die 400m. An Alessandro Greco von der DSG Wien gab es kein Vorbeikommen. Er siegte in 48,87.