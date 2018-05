Enge Kurven, verwinkelte Gassen, vorbei an Steinmauern. „Eine billige Version von Monte Carlo“, beschreibt Patrick Mayer die Strecke in Steyr, die eben für diese außergewöhnliche Atmosphäre sorgt und deshalb bei vielen Slalomfahrern so beliebt ist.

Der Schwechater gewann mit seinem VW Golf I 16 V die Raceklasse (bis 2000ccm) und baute den Vorsprung in der österreichischen Meisterschaft aus. Nur für den Tagessieg reichte es diesmal nicht. Ein Tiroler war mit einem Motorradmotor betriebenen Fiat-Prototyp unterwegs und war noch schneller als Mayer. Da das Mindestgewicht von 790kg, wie im Reglement vorgeschrieben, nicht erreicht wurde, zählte zwar die Tageswertung, aber für die Meisterschaft gibt es in so einem Fall keine Punkte.

„Ich hätte gerne wieder alles gewonnen, aber für uns ist ohnehin nur die Wertung in der Meisterschaft wichtig. Aber das Gefährt des Tirolers ist echt sehenswert“, verfolgte Mayer das Rennen des „Mitstreiters“. Im Anschluss war der Schwechater dann noch mit seinem Privatauto, einem Renault Megane RS, in der Klasse Sport (verbesserte Serienfahrzeuge) unterwegs und sicherte sich den Klassensieg.