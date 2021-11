Michelle Kroneisl steigt nicht auf das Bremspedal

Im Alter von sechs Jahren schwang sich Michelle Kroneisl bereits auf ein kleines Bike. Ab diesem Zeitpunkt wuchs die Leidenschaft zum Motocross fahren. Später wechselte sie zu den Langstrecken, also in den Endurosport. Ihr damaliger Trainer Hanson Schruf brachte sie dann auf die Idee, etwas Neues auszuprobieren. „Er nahm mich auf ein Flat Track-Rennen mit und ich war sehr schnell begeistert“, erinnert sich die Moosbrunnerin an das erste Reinschnuppern. Auf den ovalen Rennstrecken stehen das Driften und die Geschwindigkeit im Vordergrund.

Mit ihrer KTM 450 SX-F dreht sie nun in der Speedway & Flattrack Arena Tritol in Eggendorf ihre Trainingsrunden. Dank zahlreicher Sponsoren kann die 17-Jährige auch neue Strecken in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Slowenien kennenlernen. Ihre Eltern sind mit dabei, denn: „Ich konnte sie für Flat Track begeistern und jetzt fahren sie selber mit.“

Mit 140 km/h über die Rennstrecke

Bei manchen Strecken sind Geschwindigkeiten bis 140 km/h möglich. Eine Vorderbremse gibt es auf ihrem Geschoss jedoch nicht. Weshalb? „Sie zu betätigen wäre ziemlich gefährlich.“ Der Fahrer könnte die Kontrolle über sein Motorrad verlieren oder einen Unfall verursachen. „Um richtig zu bremsen, wird das Bike in der Kurve sozusagen umgelegt“, erklärt Kroneisl.

Ein Meisterschaftsstart war heuer aufgrund der Altersbeschränkung nicht möglich. Dafür konnte sie bei einem sogenannten „Krowdrace“ in Deutschland, einem Showrennen für alle Motorradbesitzer, ihr Können unter Beweis stellen. Außerdem startete sie beim Austrian Junior Cup, ein von Motorradhersteller KTM und der österreichischen Motorsportföderation „AMF“ ausgetragener Bewerb für heimische Talente.

Die Asphaltrennen fanden auf dem Red Bull Ring in Salzburg, der Speedarena in Rechnitz und auf dem Wachauring in Melk statt. „Es war meine erste Erfahrung mit derart hohen Geschwindigkeiten“, hatte die Moosbrunnerin noch großen Respekt vor dieser Herausforderung. Sie landete in der 21-köpfigen Teilnehmergruppe auf dem 18. Gesamtrang.

Nächstes Jahr wird sich die 17-Jährige auf die Berufsschule und ihre Lehrabschlussprüfung konzentrieren. Ein Jahr darauf plant sie die Teilnahme an der tschechischen Flat Track-Meisterschaft. Einen großen Traum hat sie außerdem: „Einmal bei einer WM starten. Das wär schon was.“