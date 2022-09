Patrick Mayer mit doppelter Freude

Werbung

Im Fahrsicherheitszentrum des ÖAMTC in Teesdorf feierte das Team von Patrick Mayer seinen siebenten Staatsmeistertitel im Slalom.

Sein VW Golf I 16V 2.0 hatte in Runde eins zwar technische Probleme, „ich schleppte das Auto im Schritttempo über die Linie“, aber mit zwei Streckenrekorden in den Läufen zwei und drei, war der Titel bereits vorzeitig in der Tasche. „Wir hatten den Fehler schnell gefunden und behoben, dann habe ich voll attackiert“, freute sich Mayer.

Mayer siegte sogar beim Bergrennen

In Teesdorf stand der Rannersdorfer insgesamt zwölf Mal ganz oben auf dem Podest. „Das war aber noch nicht das Ende des Sommermärchens“, berichtete Mayer stolz von seinem ersten Erfolg in einem Bergrennen.

Dieses Kunststück gelang dem 36-Jährigen vor wenigen Tagen im steirischen Voitsberg. Erstmals setzte sich der Slalom-Pilot gegen die Bergelite durch und holte sich den Klassensieg.

„Vor ziemlich genau 30 Jahren bin ich am Streckenrand einer Bergrallye gesessen und habe mir in den Kopf gesetzt, dort einmal zu fahren und zu gewinnen. Jetzt ist der Traum tatsächlich Wirklichkeit geworden. Es fühlt sich unbeschreiblich an“, meinte der strahlende Sieger. kurz nachdem er den goldenen Kranz überreicht bekam.