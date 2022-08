Siebenter Titel rückt für Patrick Mayer immer näher

Werbung

Ein Sprung, ein Jubelschrei und ein Sprint Richtung Fahrerlager – so reagierte Patrick Mayer, als er den ersten Lauf seines Konkurrenten Herbert Perwein mit dem VW Käfer direkt am Streckenrand miterlebte. Der Salzburger war also langsamer. Das erste Ziel war erreicht.

„Das Lenkrad fing wieder an zu zittern“, schilderte der Rannersdorfer der NÖN die Probleme mit der Vorderachse oder der Lenkung. Seit neun Monaten findet das Team den Fehler beim VW Golf I 16 V 2.0 nicht. „Es passierte wahrscheinlich bei einem Bergrennen“, berichtet der 36-Jährige von einen seiner vielen Einladungsrennen.

Mittlerweile hat er sich an das Problem gewöhnt. Wie auch die Läufe zwei und drei der Race-Klasse III (bis 2000ccm) auf der Pachfurther Rennstrecke zeigten. Mit 1:17,60 Minuten verbesserte Mayer seine Zeit zunächst um über eine Sekunde. Im letzten Rennen ging es noch schneller. 1:17,06 brachten ihm den Tages- und schließlich den Gesamtsieg im sechsten Lauf zur Slalom-Staatsmeisterschaft ein.

Den Vorsprung auf seinen Konkurrenten konnte er in der Gesamtwertung aller Klassen von neun Zähler auf 26 Punkte ausbauen. Mayer steht daher kurz vor dem Gewinn seines siebenten Titels. Rechnerisch könnte er noch auf Platz zwei rutschen. „Die Devise, Vorsprung verwalten, gibt es bei mir sowieso nicht“, betont Mayer, dass er auch in den letzten beiden Läufen in Teesdorf und Greinbach 100 Prozent geben wird.

Brucker Klub durfte zufrieden sein

Der Veranstalter, der Automobilsportclub Bruck, schickte neben Mayer weitere Piloten ins Rennen. Klubobmann Andreas Miletich hatte mit seinem VW Sirocco leider Pech. Ein Bruch der Antriebswelle bedeutete für ihn bereits nach dem ersten Training das Aus. Die Emminger-Brüder Karl und Georg, die mit ihrem VW Golf III Turbo unterwegs waren, belegten hinter Mayer und Perwein in der Race-Klasse III die Plätze drei und vier.